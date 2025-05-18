В Польше состоялся первый тур выборов президента, есть данные экзит-полов

https://racurs.ua/n206407-v-polshe-sostoyalsya-pervyy-tur-vyborov-prezidenta-est-dannye-ekzit-polov.html

Ракурс

У Польщі відбувся перший тур виборів президента.

Перші результати екзитполів передає Onet:

Кандидат від «Громадянської платформи» і мер Варшави Рафал Тшасковський — 30,8%;

Кароль Навроцький, директор Інститут національної пам’яті, якого підтримує «Право і Справедливість» — 29,1%;

Кандидат від правопопулістської партії «Конфедерація свободи і незалежності» Славомір Менцен — 15,4%.

Тшасковський і Навроцький проходять у другий тур виборів. Його запланували на 1 червня.

Хоча ймовірнішою вважається перемога першого, останнім часом у Польщі зростає інтерес до політиків із більш правими поглядами, що змусило Тшасковського нещодавно зробити кілька заяв у цьому дусі.

Зокрема, він відзначив, що не стовідсотково підтримує права на усиновлення дітей для одностатевих пар, а також припустив обмеження пільг для деяких категорій переміщених осіб з України.

Водночас Навроцький активно позиціонує себе як прихильник «жорсткої лінії» стосовно політики примирення з Україною, а також як антиглобаліст у світовій політиці.