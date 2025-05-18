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Ракурс
Мер Варшави Рафал Тшасковський

У Польщі відбувся перший тур виборів президента, є дані екзитполів

18 тра 2025, 23:20
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У Польщі відбувся перший тур виборів президента.

Перші результати екзитполів передає Onet:

  • Кандидат від «Громадянської платформи» і мер Варшави Рафал Тшасковський — 30,8%;
  • Кароль Навроцький, директор Інститут національної пам’яті, якого підтримує «Право і Справедливість» — 29,1%;
  • Кандидат від правопопулістської партії «Конфедерація свободи і незалежності» Славомір Менцен — 15,4%.

Тшасковський і Навроцький проходять у другий тур виборів. Його запланували на 1 червня.

Хоча ймовірнішою вважається перемога першого, останнім часом у Польщі зростає інтерес до політиків із більш правими поглядами, що змусило Тшасковського нещодавно зробити кілька заяв у цьому дусі.

Зокрема, він відзначив, що не стовідсотково підтримує права на усиновлення дітей для одностатевих пар, а також припустив обмеження пільг для деяких категорій переміщених осіб з України.

Водночас Навроцький активно позиціонує себе як прихильник «жорсткої лінії» стосовно політики примирення з Україною, а також як антиглобаліст у світовій політиці.

Джерело: Ракурс


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