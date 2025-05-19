россия не смогла запустить межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс». Фото:

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Країна-агресор росія не змогла здійснити запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 «Ярс».

Пуску ракети не було минулої ночі, як планувала Москва. Запуск планували здійснити у Свердловській області, поряд із населеним пунктом Свободний. Там же базується 433-й полк 42-ї дивізії 31-ї армії ракетних військ стратегічного призначення рф. Про це повідомило видання Defense Express.

Зазначається, якби пуск був, то про це з великою ймовірністю зняли б місцеві мешканці. Також польот ракети можна було б побачити на значній території Сибіру та Далекого Сходу від Ханти-Мансійська до Магадана. Однак жодного відео з цим немає в мережі.

Наразі невідомо, чому не відбувся пуск. Але експерти припускають, що могла виникнути позаштатна ситуація на першому етапі польоту одразу після старту.

Нагадаємо, ГУР попереджало, що росіяни з метою залякування України, Євросоюзу та НАТО в ніч проти 19 травня планують здійснити «навчально-бойовий» запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу «Ярс».

Запустити ракету, оснащену навчальним боєприпасом, окупанти мали з району поблизу населеного пункту Свободний Свердловської області росії

Джерело: Defense Express