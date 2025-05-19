Правительство Австралии начало отправку в Украину обещанных танков M1A1 Abrams. Фото:

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Австралія надасть Україні нову військову допомогу.

Австралійський уряд почав процес передачі Україні списаних танків Abrams. Першу партію бронемашин вже завантажили на судна та відправили до України. Очікується, що ЗСУ повинні отримати 49 таких танків. Про це повідомило ABC News із посиланням на джерела.

Зазначається, що проти цієї передачі раніше виступали Сполучені Штати Америки. У Вашингтоні пояснювали це тим, що буде «незручно» везти танки через океан, оскільки в Австралії бракує досвідченого особового складу, який наглядав би за «абрамсами» під час транспортування.

Однак наразі США дали «зелене світло» Австралії на передачу танків Україні. Попри це, деякі американські високопосадовці «залишалися розчарованими» через це.

Минулого року, ще до того, як Дональд Трамп повернувся на посаду президента, ми попереджали австралійців, що відправка цих танків буде складною, і коли вони нарешті потраплять на поле бою, українцям буде важко їх обслуговувати, — заявив один із чиновників.

Австралійський міністр оборони Річард Марлз відмовився коментувати позицію Штатів з цього питання. Однак заявив, що частина танків уже в дорозі.

Нагадаємо, ще у вересні 2024 року з’явилася інформація, що Україна може отримати від Австралії списані американські танки Abrams. Тоді уряд Австралії спільно з колишньою адміністрацією США розробляли план, який передбачав передачу Україні цієї бронетехніки. Але раніше міністр оборони Австралії Річард Марлес виключав можливість надання ЗСУ цих танків.

Джерело: ABC News