Австралія може передати Україні списані танки Abrams. Фото:

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Ракурс

Україна може отримати від Австралії списані американські танки Abrams.

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Зараз уряд Австралії спільно з Сполученими Штатами Америки розробляють план, який передбачає передачу Україні танків Abrams. Хоча ще в лютому міністр оборони Австралії Річард Марлес виключав можливість надання ЗСУ танків Abrams. Ймовірно, він вже пом’якшив свою риторику. Про це повідомило видання The Sydney Morning Herald.

Є ціла низка можливостей, про які ми говоримо з урядом України, заявляв Марлес у серпні.

Зазначається, що на цьому тижні українська діаспора в Австралії була обурена тим, що Канберра відмовляється передавати Києву списане військове обладнання, включаючи патрульні машини дальньої дії та надувні човни. Цю списану техніку продають на інтернет-аукціоні.

Колишній міністр оборони Австралії Пітер Ліхі висловлював здивування, чому австралійська влада не хоче надавати Україні «Абрамси».

Хоча ми знімаємо їх з озброєння, це дуже надійний танк, він повинен був добре обслуговуватися, до нього є запасні частини… Ми повинні завантажити їх на корабель і переправити туди, — наголосив чиновник.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року Сполучені Штати Америки передали Україні 31 обіцяний танк Abrams. Техніку надали разом із боєприпасами та запчастинами.