ЕС согласовал создание оборонного фонда на 150 млрд евро, к которому получит доступ и Украина

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Країни ЄС погодили створення оборонного фонду на 150 мільярдів євро. 150 мільярдів євро кредитів ЄС спрямує на посилення власної обороноспроможності. Доступ до кредитування в рамках ініціативи SAFE отримає і Україна.

Країни-члени Європейського Союзу погодили створення фонду «Дії з безпеки для Європи» (Security Action for Europe, SAFE), повідомляють Reuters і AFP з посиланням на європейських дипломатів.

Європейська комісія представила план створення цього кредитного інструменту ще у березні, відтоді тривали дискусії між членами ЄС, щодо напрямків, на які можна буде спрямовувати кредити.

Створення фонду ще має бути затверджено відповідними органами ЄС — як очікується, це відбудеться 27 травня.

Фонд фінансуватиметься за рахунок спільних запозичень країн ЄС. Кредити на посилення оборони зможуть отримати також окремі країни поза межами Євросоюзу, зокрема й Україна, зазначає Reuters.

Також передбачена можливість закупівлі озброєнь за кошти з цього фонду в третіх країнах, в тому числі й в українських виробників.

Фонд SAFE є частиною ширших зусиль ЄС щодо зміцнення оборони. Загалом, представлена у березні програма передбачає мобілізацію близько 800 мільярдів євро для забезпечення безпеки та стійкості Європи.