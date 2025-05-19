В Румынии разрешили сбивать БпЛА, перелетающие на территорию страны

https://racurs.ua/n206422-v-rumynii-razreshili-sbivat-bpla-pereletauschie-na-territoriu-strany.html

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В Румунії дозволили збивати БпЛА, які перелітають на територію країни.

Тимчасовий президент Іліє Болоян 19 травня підписав два відповідних документи:

Закон про контроль за використанням національного повітряного простору;

Закон про здійснення військових місій у мирний час на території країни.

Дрони, що залітатимуть у Румунію, тепер можуть бути знищені або нейтралізовані, якщо військовим силам Румунії чи НАТО не вдасться «взяти під контроль» їхній політ.

Зазначається, що роботу над законом почали після серії випадків, коли російські ударні БПЛА, якими атакували південь української Одеської області, залітали на територію Румунії. Його остаточно схвалили в парламенті у лютому 2025 року.

Володимир Зеленський 19 травня поговорив із новообраним президентом Румунії Нікушором Даном.

Він запросив румунського колегу до України та наголосив, що підтримка України з боку Румунії продовжиться.