Трамп выступит с публичными заявлениями после разговоров с путиным и Зеленским

https://racurs.ua/n206423-tramp-vystupit-s-publichnymi-zayavleniyami-posle-razgovorov-s-putinym-i-zelenskim.html

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Президент США Дональд Трамп виступить із публічними заявами після розмов із владіміром путіним і Володимиром Зеленським.

Про це 19 травня повідомив Білий дім.

Трамп зателефонує Зеленському одразу після розмови з путіним і згодом зробить публічні заяви за підсумками телефонних розмов.

Білий дім просив у конгресменів «трохи часу» для перемовин із росією, перш ніж вводити проти неї санкції.

Про це держсекретар США Марко Рубіо розповів в інтерв’ю для CBS News. Він додав, що Сенат «у підсумку діятиме».

Ми вже шість-сім тижнів дуже чітко даємо зрозуміти російській стороні, що ці зусилля [щодо введення обмежень] тривають. Це процес, який ми не можемо зупинити й не контролюємо. Ми попереджали росіян майже два місяці, що це відбудеться, якщо не буде прогресу [в переговорах]. І зараз це починає справджуватися, — каже Рубіо.

Посадовець припустив, що законопроєкт про введення нових санкцій на РФ підтримають як Сенат, так і нижня палата Конгресу — Палата представників.