Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Трамп виступить із публічними заявами після розмов із путіним і Зеленським

Трамп виступить із публічними заявами після розмов із путіним і Зеленським

19 тра 2025, 16:48
999

Президент США Дональд Трамп виступить із публічними заявами після розмов із владіміром путіним і Володимиром Зеленським.

Про це 19 травня повідомив Білий дім.

Трамп зателефонує Зеленському одразу після розмови з путіним і згодом зробить публічні заяви за підсумками телефонних розмов.

Білий дім просив у конгресменів «трохи часу» для перемовин із росією, перш ніж вводити проти неї санкції.

Про це держсекретар США Марко Рубіо розповів в інтерв’ю для CBS News. Він додав, що Сенат «у підсумку діятиме».

Ми вже шість-сім тижнів дуже чітко даємо зрозуміти російській стороні, що ці зусилля [щодо введення обмежень] тривають. Це процес, який ми не можемо зупинити й не контролюємо. Ми попереджали росіян майже два місяці, що це відбудеться, якщо не буде прогресу [в переговорах]. І зараз це починає справджуватися, — каже Рубіо.

Посадовець припустив, що законопроєкт про введення нових санкцій на РФ підтримають як Сенат, так і нижня палата Конгресу — Палата представників.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів