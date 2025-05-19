Ракурсhttps://racurs.ua/
Трамп виступить із публічними заявами після розмов із путіним і Зеленським
Трамп виступить із публічними заявами після розмов із путіним і Зеленськимhttps://racurs.ua/ua/n206423-tramp-vystupyt-iz-publichnymy-zayavamy-pislya-rozmov-iz-putinym-i-zelenskym.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп виступить із публічними заявами після розмов із владіміром путіним і Володимиром Зеленським.
Про це 19 травня повідомив Білий дім.
Трамп зателефонує Зеленському одразу після розмови з путіним і згодом зробить публічні заяви за підсумками телефонних розмов.
Білий дім просив у конгресменів «трохи часу» для перемовин із росією, перш ніж вводити проти неї санкції.
Про це держсекретар США Марко Рубіо розповів в інтерв’ю для CBS News. Він додав, що Сенат «у підсумку діятиме».
Ми вже шість-сім тижнів дуже чітко даємо зрозуміти російській стороні, що ці зусилля [щодо введення обмежень] тривають. Це процес, який ми не можемо зупинити й не контролюємо. Ми попереджали росіян майже два місяці, що це відбудеться, якщо не буде прогресу [в переговорах]. І зараз це починає справджуватися, — каже Рубіо.
Посадовець припустив, що законопроєкт про введення нових санкцій на РФ підтримають як Сенат, так і нижня палата Конгресу — Палата представників.