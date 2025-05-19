"Зеленые" в Германии хотят расследование газовой политики Меркель

https://racurs.ua/n206424-zelenye-v-germanii-hotyat-rassledovanie-gazovoy-politiki-merkel.html

Ракурс

Журналісти Süddeutsche Zeitung отримали доступ до 63 раніше закритих документів відомства федерального канцлера Німеччини, датованих серединою 2010-х. Вони підтверджують, що уряд Ангели Меркель ігнорував попередження про ризики співпраці з російським «Газпромом».

Згідно з документами, кабмін колишньої канцлерки побоювався не співпраці з росіянами, а протесту Польщі, України та країн Балтії. Він також проігнорував службову записку про небезпеку передачі російському концерну значної частки в німецьких підземних сховищах газу. Як результат — напередодні вторгнення в Україну контрольовані росією німецькі ПСГ виявилися порожніми.

На схожу позицію невтручання та ігнорування ризиків німецький уряд пристав і під час схвалення проєкту «Північний потік-2» у 2015−2017 роках. Журналісти стверджують, що це був лише «фасад нейтралітету», за яким ховалася мовчазна підтримка проєкту.

Меркель знала про ризики та навмисно ігнорувала їх. Роблячи це, вона не виконала свою присягу щодо запобігання шкоди країні, — заявив Süddeutsche Zeitung представник «Зелених» Міхаель Келлнер.

Водночас лідер партії Фелікс Банашак вимагає створити слідчу комісію:

Без серйозних парламентських роз’яснень питання, які залишаються відкритими й донині, не будуть вирішені.

Зауважимо, схему постачання газу до Німеччини повністю змінили після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році.