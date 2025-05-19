Вэнс: Мы осознаем, что в переговорах есть некоторый тупик

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Мирний процес у російсько-українській війні зайшов у глухий кут, — віцепрезидент США Венс

Він також вкотре наголосив, що США «будуть змушені» вийти з переговорів щодо завершення війни, якщо рф не буде йти на контакт із переговорними групами США та України.

За словами Венса, путін нібито «не знає, як вийти з війни в Україні» та «не має стратегії, як завершити війну». Він наголосив, що росія перепрофілювала свою економіку на виробництво озброєння і це «може заважати» росії вийти з війни.

Венс також зазначив, що «важко виділити одне головне перешкоджання припиненню вогню», але залишається «відкритим питанням», чи серйозно путін налаштований на мирні переговори.

За словами віцепрезидента, США «більше ніж відкриті до виходу» з конфлікту, проте очікують «реальних мирних пропозицій» і готовності сторін до прямих переговорів.

Нагадаємо, сьогодні Дональд Трамп має провести телефонні розмови з владіміром путіним та Володимиром Зеленським. Після цього президент США зробить ряд заяв.

За словами Венса, Трамп, може запропонувати путіну «економічні вигоди», якщо той припинить «вбивати невинних людей».

Я думаю, що президент скаже президенту путіну: «Послухайте, ви це серйозно? Ви це серйозно?» Є багато економічних вигод від розморожування відносин між росією і рештою світу, але ви не отримаєте цих вигод, якщо продовжуватимете вбивати багато невинних людей, — сказав віцепрезидент США.

Тим часом прессекретар Білого дому Керолайн Левітт зауважила, що Трамп «втомився» і «розчарований обома сторонами», які не цінують зусиль, яких його адміністрація доклала для припинення війни.