Молдавская политика требует возвращения выхода своей страны к морю через юг Одесской области

https://racurs.ua/n206432-moldavskaya-politika-trebuet-vozvrascheniya-vyhoda-svoey-strany-k-moru-cherez-ug-odesskoy-oblasti.html

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У Молдові новий політичний скандал: Вікторія Фуртуне, лідерка партії «Велична Молдова» і соратниця олігарха-втікача Ілана Шора, заявила про необхідність «повернення» Буджака — історичного регіону, який сьогодні є частиною Одеської області.

Про це політикиня заявила під час свого виступу на круглому столі «Національна ідентичність. Історична правда. Тисячолітні цінності та традиції», що проходив у Гагаузії.

Відповідним відео вона поділилась у своєму Telegram-каналі.

Ми скалічені кордонами, проведеними під лінійку. Нас позбавили моря. А без нього Молдова — як лев на прив’язі, — сказала Фуртуне.

За її словами, Молдова має право переглядати кордони, бо, мовляв, «не існує жодного міжнародного договору, де країна визнає втрату Буджака». Фуртуне переконана, що це питання зараз «актуальне як ніколи».

Варто додати, що депутатка у 2024 році балотувалася на пост президента, здобувши лише 4,45% голосів.

Громадяни Республіки Молдова підуть на парламентські вибори 28 вересня 2025 року.