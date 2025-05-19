рф и Украина немедленно начнут переговоры по прекращению огня и войны, - Трамп после звонка путину

https://racurs.ua/n206431-rf-i-ukraina-nemedlenno-nachnut-peregovory-po-prekrascheniu-ognya-i-voyny-tramp-posle-zvonka.html

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росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та, що ще важливіше, припинення війни.

Про це написав президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social за підсумками своєї телефонної розмови з путіним.

Умови для цього будуть обговорені між двома сторонами, як тільки це стане можливим, тому що вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не знає, — написав Трамп.

Щойно завершилася моя двогодинна розмова з Путіним. Я вважаю, що вона пройшла дуже добре. Тон і дух розмови були чудовими. Якби це було не так, я б сказав про це зараз, а не пізніше. росія хоче вести масштабну торгівлю зі США, коли ця катастрофічна «кривава баня» закінчиться, і я погоджуюся, — заявив президент США, ідеться в дописі Трампа.

Президент США повідомив про це Володимира Зеленського, а також Папі Римському Леву XIV, президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, президентові Франції Еммануелю Макрону, прем'єр-міністерці Італії Джорджії Мелоні, канцлерові Німеччини Фрідріху Мерцу та президентові Фінляндії Александеру Стуббу.

Розмова президента Трампа з путіним 19 травня тривала близько 2,5 годин.

путін після неї сказав, що рф готова працювати з Україною над меморандумом про майбутній мирний договір. Щодо припинення вогню, то воно можливе після досягнення «відповідних домовленостей», додав диктатор рф.