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рф та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню і війни, - Трамп після дзвінка путіну

рф та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню і війни, — Трамп після дзвінка путіну

19 тра 2025, 20:39
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росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та, що ще важливіше, припинення війни.

Про це написав президент США Дональд Трамп за підсумками своєї телефонної розмови з путіним.

Розмова президента Трампа з путіним 19 травня тривала близько 2,5 годин.

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Джерело: Ракурс


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