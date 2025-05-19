рф та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню і війни, - Трамп після дзвінка путіну

https://racurs.ua/ua/n206431-rf-ta-ukrayina-negayno-rozpochnut-peregovory-schodo-prypynennya-vognu-i-viyny-tramp-pislya.html

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росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та, що ще важливіше, припинення війни.

Про це написав президент США Дональд Трамп за підсумками своєї телефонної розмови з путіним.

Розмова президента Трампа з путіним 19 травня тривала близько 2,5 годин.

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