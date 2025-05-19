Німеччина капітулює перед атомом: ядерна енергія знову в грі в ЄС

https://racurs.ua/ua/n206430-nimechchyna-kapituluie-pered-atomom-yaderna-energiya-znovu-v-gri-v-ies.html

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Вперше за багато років Німеччина змінила курс і більше не виступає проти ядерної енергетики в рамках законодавства ЄС, пише FT. Цей розворот відбувся на тлі потепління у відносинах між Берліном і Парижем та прагнення нового канцлера Фрідріха Мерца зміцнити франко-німецьке партнерство.

Німеччина більше не блокуватиме ініціативу Франції щодо прирівнювання ядерної енергетики до відновлюваних джерел у законодавстві ЄС, пише FT.

Це розв’язує одну з ключових суперечок, яка роками гальмувала спільну енергетичну політику Євросоюзу.

Німецькі чиновники визнають, що настав «історичний поворот» у підході країни до атомної енергії.

Франція виробляє близько 70% електроенергії з атомних станцій. Німеччина, натомість, у 2023 році на 60% покривала потреби відновлюваними джерелами, однак досі потерпає від високих цін на газ після відмови від російського палива.

Нове рішення дозволяє вважати, що водень, вироблений за допомогою атомної енергії, буде на рівні з «зеленим» воднем із сонця чи вітру.

Єдиною державою в ЄС, що залишається відвертим противником атомної енергетики, залишається Австрія. Навіть Нідерланди та Бельгія, які колись обіцяли закрити реактори, повертаються до атомного варіанту.

Німеччина змінила курс, бо ідеологія поступилася місцем прагматизму. Новий канцлер Мерц критикував рішення Ангели Меркель та Олафа Шольца про повну відмову від атомної енергетики, вважаючи, що це позбавило країну дешевої та надійної електрики.

Крім того, Мерц хоче обговорити з Францією ідею «ядерного щита» Європи — тобто можливе залучення Німеччини до системи стримування агресії рф за рахунок французького ядерного потенціалу.

Торік виробництво електроенергії у Німеччині було у рази бруднішим, ніж у Франції.

56% світової енергетики припадає на вугілля та нафту. Загалом вугілля у світі має домінуючі позиції.

Атомна енергія у 263 рази безпечніша для життя людини, ніж використання нафти.

В атомної енергії в 273 рази менше викидів CO₂, ніж від вугілля (при виробленні 1 ГВт).