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В Telegram появились поддельные аккаунты украинских топ-чиновников
В Telegram появились поддельные фейковые украинских топ-чиновниковhttps://racurs.ua/n206441-v-telegram-poyavilis-poddelnye-feykovye-ukrainskih-top-chinovnikov.htmlРакурс
В месенджері Telegram з’явилися фейкові акаунти українських топ-чиновників.
Центр протидії дезінформації при РНБО попереджає: у Telegram з’явилися підробні акаунти президента Володимира Зеленського, першої леді Олени Зеленської, керівника ОП Андрія Єрмака та голови СБУ Василя Малюка.
Там зазначають: офіційні акаунти Зеленських та Єрмака мають синю позначку верифікації -✅. Інформація щодо голови СБУ Малюка доступна виключно на офіційному верифікованому каналі СБУ. Усі інші канали — фейкові.
Шахраї навіть перейменовують старі пабліки криптобірж, щоб створити видимість справжніх. Ці дії є частиною російської дезінформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію України та її керівництва.