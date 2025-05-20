У Telegram з’явилися фейкові акаунти українських топ-чиновників

У Telegram з'явилися підробні акаунти українських топ-чиновників

https://racurs.ua/ua/n206441-u-telegram-z-yavylysya-feykovi-akaunty-ukrayinskyh-top-chynovnykiv.html

Ракурс

В месенджері Telegram з’явилися фейкові акаунти українських топ-чиновників.

Центр протидії дезінформації при РНБО попереджає: у Telegram з’явилися підробні акаунти президента Володимира Зеленського, першої леді Олени Зеленської, керівника ОП Андрія Єрмака та голови СБУ Василя Малюка.

Там зазначають: офіційні акаунти Зеленських та Єрмака мають синю позначку верифікації -✅. Інформація щодо голови СБУ Малюка доступна виключно на офіційному верифікованому каналі СБУ. Усі інші канали — фейкові.

Шахраї навіть перейменовують старі пабліки криптобірж, щоб створити видимість справжніх. Ці дії є частиною російської дезінформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію України та її керівництва.