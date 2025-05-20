У Telegram з’явилися фейкові акаунти українських топ-чиновників

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У Telegram з'явилися підробні акаунти українських топ-чиновників
У Telegram з’явилися фейкові акаунти українських топ-чиновниківhttps://racurs.ua/ua/n206441-u-telegram-z-yavylysya-feykovi-akaunty-ukrayinskyh-top-chynovnykiv.htmlРакурс
В месенджері Telegram з’явилися фейкові акаунти українських топ-чиновників.
Центр протидії дезінформації при РНБО попереджає: у Telegram з’явилися підробні акаунти президента Володимира Зеленського, першої леді Олени Зеленської, керівника ОП Андрія Єрмака та голови СБУ Василя Малюка.
Там зазначають: офіційні акаунти Зеленських та Єрмака мають синю позначку верифікації -✅. Інформація щодо голови СБУ Малюка доступна виключно на офіційному верифікованому каналі СБУ. Усі інші канали — фейкові.
Шахраї навіть перейменовують старі пабліки криптобірж, щоб створити видимість справжніх. Ці дії є частиною російської дезінформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію України та її керівництва.