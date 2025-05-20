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Ракурс
У Telegram з'явилися підробні акаунти українських топ-чиновників

У Telegram з’явилися фейкові акаунти українських топ-чиновників

20 тра 2025, 12:14
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В месенджері Telegram з’явилися фейкові акаунти українських топ-чиновників.

Центр протидії дезінформації при РНБО попереджає: у Telegram з’явилися підробні акаунти президента Володимира Зеленського, першої леді Олени Зеленської, керівника ОП Андрія Єрмака та голови СБУ Василя Малюка.

Там зазначають: офіційні акаунти Зеленських та Єрмака мають синю позначку верифікації -✅. Інформація щодо голови СБУ Малюка доступна виключно на офіційному верифікованому каналі СБУ. Усі інші канали — фейкові.

Шахраї навіть перейменовують старі пабліки криптобірж, щоб створити видимість справжніх. Ці дії є частиною російської дезінформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію України та її керівництва.

Джерело: Ракурс


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