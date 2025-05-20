Державна зрада та шпигунство: до суду спрямували справу Сівковича та трьох ефесбешників

https://racurs.ua/ua/n206440-derjavna-zrada-ta-shpygunstvo-do-sudu-spryamuvaly-spravu-sivkovycha-ta-troh-efesbeshnykiv.html

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Прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України та трьох співробітників фсб рф.

У прокуратурі не назвали прізвища посадовця, але з огляду на вказані у повідомленні обставини та дати йдеться про Володимира Сівковича.



Ексзаступнику секретаря РНБО України інкриміновано участь у злочинній організації та державну зраду (ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 111 КК України), а співробітникам фсб рф — створення, керівництво, участь у злочинній організації та шпигунство (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 114 КК України).



Розслідуванням встановлено, що експосадовець, перебуваючи на території рф, був залучений до негласної співпраці з представниками держави-агресора. Обвинувачений був активним учасником злочинної організації та діяв під керівництвом співробітників фсб рф. Він систематично отримував від колишнього керівника Головного управління СБУ в АР Крим, на той час діючого офіцера з особливих доручень керівництва СБУ, інформацію про процеси, які відбуваються в державі і безпосередньо в правоохоронному органі. Цю інформацію експосадовець передавав співробітникам фсб рф, щоб ворог міг впливати на СБУ.



Наразі обвинувальний акт щодо екскерівника ГУ СБУ в АР Крим за обвинуваченням у державній зраді, участі у злочинній організації, самовільному залишенні місця служби та заволодінні зброєю перебуває на розгляді в суді.