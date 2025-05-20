Парламент Угорщини остаточно схвалив вихід країни з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду

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Парламент Угорщини остаточно схвалив вихід країни з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду.

Угорські депутати затвердили законопроект про початок процесу виходу із МКС. «За» проголосували 134 парламентарі, «проти» — 37, пише Reuters.

Офіційно Угорщина вийде з-під юрисдикції суду в Гаазі за рік після того, як генсекретар ООН отримає від країни офіційне повідомлення.

3 квітня відповідне рішення ухвалив угорський уряд. Про це державному інформаційному агентству MTI повідомив голова адміністрації прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуляш, передає Reuters.

Заява була зроблена невдовзі після того, як до Угорщини прилетів прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, ордер на арешт якого суд у Гаазі видав у листопаді 2024 року. Політику звинувачують у військових злочинах у Газі.

1 квітня угорська служба Радіо Свобода писала, що влада Угорщини прийняла рішення вийти з Міжнародного кримінального суду, проте весь цей процес може тривати до року. За даними журналістів, остаточне рішення про вихід із МКС угорський уряд ухвалив після того, як на початку лютого президент США Дональд Трамп ввів санкції щодо суду в Гаазі через дії МКС проти Вашингтона та його союзників, зокрема Ізраїлю.