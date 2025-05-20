Ракурсhttps://racurs.ua/
Лідери Британії, Франції та Канади виступили зі спільною заявою, в якій засудили дії Ізраїлю щодо гуманітарної ситуації в Газі
Лідери Британії, Франції та Канади виступили зі спільною заявою, в якій засудили дії Ізраїлю щодо гуманітарної ситуації в Газіhttps://racurs.ua/ua/n206438-lidery-brytaniyi-franciyi-ta-kanady-vystupyly-zi-spilnou-zayavou-v-yakiy-zasudyly-diyi-izrayilu.htmlРакурс
Лідери Великої Британії, Франції та Канади виступили зі спільною заявою, в якій засудили дії Ізраїлю щодо гуманітарної ситуації в Секторі Ґази, а також закликали ізраїльський уряд негайно припинити воєнні дії в ексклаві та дозволити доставку гуманітарної допомоги, пригрозивши «подальшими конкретними діями у відповідь», якщо Ізраїль відмовиться.
Три лідери назвали вчорашню заяву ізраїльської сторони про дозвіл на ввезення обмеженого обсягу гуманітарної допомоги до Ґази після 10 тижнів повної блокади «абсолютно недостатньою» і заявили, що відмова країни допомагати цивільному населенню Ґази «неприйнятна і може призвести до порушення міжнародного гуманітарного права».
Країни засудили членів ізраїльського уряду за використання «огидних формулювань», що натякають на використання голоду як способу прискорити виселення палестинців, а також виступили проти розширення поселень на окупованому палестинському Західному березі, яке «підриває життєздатність палестинської держави». Вони заявили, що «не вагаючись зроблять подальші дії, включно з адресними санкціями», якщо будівництво поселень не буде зупинено.
Ми продовжимо працювати з Палестинською адміністрацією, регіональними партнерами, Ізраїлем і Сполученими Штатами, щоб досягти консенсусу з питань майбутнього Ґази, спираючись на арабський план, — ідеться в заяві, в якій також наголошується, що майбутня червнева конференція буде спрямована на зміцнення міжнародного співробітництва в цьому питанні.