Лидеры Британии, Франции и Канады выступили с совместным заявлением, в котором осудили действия Израиля по гуманитарной ситуации в Газе

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Лідери Великої Британії, Франції та Канади виступили зі спільною заявою, в якій засудили дії Ізраїлю щодо гуманітарної ситуації в Секторі Ґази, а також закликали ізраїльський уряд негайно припинити воєнні дії в ексклаві та дозволити доставку гуманітарної допомоги, пригрозивши «подальшими конкретними діями у відповідь», якщо Ізраїль відмовиться.

Три лідери назвали вчорашню заяву ізраїльської сторони про дозвіл на ввезення обмеженого обсягу гуманітарної допомоги до Ґази після 10 тижнів повної блокади «абсолютно недостатньою» і заявили, що відмова країни допомагати цивільному населенню Ґази «неприйнятна і може призвести до порушення міжнародного гуманітарного права».

Країни засудили членів ізраїльського уряду за використання «огидних формулювань», що натякають на використання голоду як способу прискорити виселення палестинців, а також виступили проти розширення поселень на окупованому палестинському Західному березі, яке «підриває життєздатність палестинської держави». Вони заявили, що «не вагаючись зроблять подальші дії, включно з адресними санкціями», якщо будівництво поселень не буде зупинено.