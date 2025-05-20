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Сухопутные войска за неделю уничтожили ряд вражеских воздушных целей, инфографика: Сухопутные войска ВСУ
Более 200 средств воздушной разведки и нападения врага уничтожили за неделю Сухопутные войска (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n206452-bolee-200-sredstv-vozdushnoy-razvedki-i-napadeniya-vraga-unichtojili-za-nedelu-suhoputnye-voyska.htmlРакурс
Засобами протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ за минулий тиждень знищено 225 одиниць повітряної розвідки та нападу противника.
Про це сьогодні, у вівторок 20 травня повідомляється у Telegram-каналі Сухопутних військ.
Зазначається, що серед знищених цілей:
- 152 БПЛА Shahed-131/136;
- три БПЛА «Орлан 10/30»;
- десять БПЛА Zala;
- вісім БПЛА Supercam;
- 11 БПЛА «Ланцет»;
- 37 БПЛА «Молнія»;
- чотири БПЛА «Привіт-82».