Сухопутные войска за неделю уничтожили ряд вражеских воздушных целей, инфографика: Сухопутные войска ВСУ

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Засобами протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ за минулий тиждень знищено 225 одиниць повітряної розвідки та нападу противника.

Про це сьогодні, у вівторок 20 травня повідомляється у Telegram-каналі Сухопутних військ.

Зазначається, що серед знищених цілей: