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Сухопутные войска за неделю уничтожили ряд вражеских воздушных целей, инфографика: Сухопутные войска ВСУ

Более 200 средств воздушной разведки и нападения врага уничтожили за неделю Сухопутные войска (ИНФОГРАФИКА)

20 мая 2025, 20:11
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Засобами протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ за минулий тиждень знищено 225 одиниць повітряної розвідки та нападу противника.

Про це сьогодні, у вівторок 20 травня повідомляється у Telegram-каналі Сухопутних військ.

Зазначається, що серед знищених цілей:

  • 152 БПЛА Shahed-131/136;
  • три БПЛА «Орлан 10/30»;
  • десять БПЛА Zala;
  • вісім БПЛА Supercam;
  • 11 БПЛА «Ланцет»;
  • 37 БПЛА «Молнія»;
  • чотири БПЛА «Привіт-82».

Источник: Ракурс


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