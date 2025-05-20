Сухопутні війська за тиждень знищили низку ворожих повітряних цілей, інфографіка: Сухопутні війська ЗСУ

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Засобами протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ за минулий тиждень знищено 225 одиниць повітряної розвідки та нападу противника.

Про це сьогодні, у вівторок 20 травня повідомляється у Telegram-каналі Сухопутних військ.

Зазначається, що серед знищених цілей: