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Сухопутні війська за тиждень знищили низку ворожих повітряних цілей, інфографіка: Сухопутні війська ЗСУ
Понад 200 засобів повітряної розвідки та нападу ворога знищили за тиждень Сухопутні війська (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n206452-ponad-200-zasobiv-povitryanoyi-rozvidky-ta-napadu-voroga-znyschyly-za-tyjden-suhoputni-viyska.htmlРакурс
Засобами протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ за минулий тиждень знищено 225 одиниць повітряної розвідки та нападу противника.
Про це сьогодні, у вівторок 20 травня повідомляється у Telegram-каналі Сухопутних військ.
Зазначається, що серед знищених цілей:
- 152 БПЛА Shahed-131/136;
- три БПЛА «Орлан 10/30»;
- десять БПЛА Zala;
- вісім БПЛА Supercam;
- 11 БПЛА «Ланцет»;
- 37 БПЛА «Молнія»;
- чотири БПЛА «Привіт-82».