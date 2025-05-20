Євросоюз запровадив санкції проти рф за хімічну зброю та Навального

Рашисти активно застосовують хімічну зброю, фото: Служба зовнішньої розвідки України

https://racurs.ua/ua/n206451-ievrosouz-zaprovadyv-sankciyi-proty-rf-za-himichnu-zbrou-ta-navalnogo.html

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Європейський Союз запроваджує санкції проти росії через використання її військовими хімічної зброї проти захисників України.

Про це сьогодні. 20 травня, повідомляється на сайті Ради ЄС.

Під санкції потрапили три російські утворення зі складу збройних сил рф, що беруть участь у розробці та використанні хімічної зброї:

війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту;

27-й науковий центр Міноборони рф;

33-й Центральний науково-дослідний та випробувальний інститут Міноборони рф.

Це рішення було прийнято з огляду на звіти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), опублікованих у листопаді 2024 року та лютому 2025 року, які підтвердили наявність засобів боротьби з масовими заворушеннями, таких як хімічна речовина CS (2-хлорбензальмалонанітрил) та споріднених сполук, у зразках, зібраних на лінії фронту в Україні, — наголошує прес-служба Ради ЄС. Такі речовини використовуються як метод ведення війни російськими військами в Україні, що є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, державою-учасницею якої є росія, — додають у Раді ЄС.

Санкції передбачають заморожування активів, також заборону прямого чи опосередкованого надання коштів чи економічних ресурсів. Крім того, на фізичних осіб поширюється заборона на в’їзд до ЄС.

Також Євросоюз запровадив санкції за репресії проти опозиції та порушення прав людини в рф.

Під санкції потрапили 28 осіб — судді, прокурори, представники верховного суду рф і регіональних судів, а також співробітники слідчого комітету рф, які брали участь у фабрикації справ проти різних активістів.

Багато з перерахованих сьогодні осіб зіграли певну роль у переслідуванні покійного опозиційного політика Олексія Навального, представляючи прокуратуру на кількох судових засіданнях, ухваливши вирок Навальному, підтримуючи вирок йому і його брату та провівши політично мотивовані судові процеси проти адвокатів Навального та технічного директора каналу YouTube «Navalny LIVE», — зазначили в Раді ЄС.

Решта осіб з санкційного переліку були причетні до ухвалення вироків активістам Олексію Горінову, Ігорю Баришникову та Ользі Смирновій, а також блогерам Іоанну Курмоярову й Сергію Другову, які поширювали правдиву інформацію про дії російських окупантів в Україні.

Ці санкції передбачають заморожування активів. Крім того, громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати послуги підсанкційним особам. Також їм заборонили в’їжджати на територію ЄС або прямувати через неї транзитом.