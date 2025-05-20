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Ракурс
Рашисти продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини, карта: Google Maps

На Сумщині через російський обстріл загинув цивільний чоловік

20 тра 2025, 19:09
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Російські загарбники сьогодні, 20 травня, вдень обстріляли прикордонну Юнаківську громаду Сумської області.

В результаті загинув цивільний. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумщини.

20 травня 2025 року близько 15.30 год на території Юнаківської громади Сумського району ворог обстріляв домоволодіння мирних жителів, — розповіли у прокуратурі. — Унаслідок чого загинув 33-річний цивільний чоловік.

Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу). Наслідки атаки документують.

Крім того, Сумська ОВА сьогодні вдень повідомила, що ворог завдав ракетного удару по Шосткинській громаді.

Пошкоджена інфраструктура одного з підприємств. Триває аварійно-рятувальна операція. Наслідки удару ворога зʼясовуються, — вказано в повідомленні, опублікованому на Фейсбук-сторінці ОВА.

Джерело: Ракурс


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