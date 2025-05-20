Російські загарбники хочуть відродити піонерію, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n206449-47-tys-ditey-tot-luganschyni-rashysty-vtyagnuly-do-propagandystskogo-ruhu-pershyh-ova.html

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Російські загарбники втягнули до свого пропагандистського «руху перших» 47 тис. дітей і підлітків на окупованій Луганщині.

Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Раніше загарбники казали, що мали намір відродити піонерію. Втім під час вторгнення в Україну почали все частіше долучати молоде покоління до заходів, пов’язаних із війною, — наголошують в ОВА,

Зазначається, що росіяни проводять для молоді регулярні зустрічі із військовими армії рф, наполягають на продовженні спілкування із ними в майбутньому, вчать керувати безпілотниками. Реєструють дітей за цим напрямом на російському порталі державних послуг.

«руху перших» — це створений російською владою у 2022 році (до сторіччя радянської піонерської організації) молодіжний рух, мета якого — формування світогляду дітей «з урахуванням традиційних російських духовних і моральних цінностей».