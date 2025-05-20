Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российские захватчики хотят возродить пионерию, фото: kremlin.ru

47 тыс. детей ТОТ Луганщины рашисты втянули в пропагандистское «движение первых» — ОВА

20 мая 2025, 18:27
999

Російські загарбники втягнули до свого пропагандистського «руху перших» 47 тис. дітей і підлітків на окупованій Луганщині.

Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Раніше загарбники казали, що мали намір відродити піонерію. Втім під час вторгнення в Україну почали все частіше долучати молоде покоління до заходів, пов’язаних із війною, — наголошують в ОВА,

Зазначається, що росіяни проводять для молоді регулярні зустрічі із військовими армії рф, наполягають на продовженні спілкування із ними в майбутньому, вчать керувати безпілотниками. Реєструють дітей за цим напрямом на російському порталі державних послуг.

«руху перших» — це створений російською владою у 2022 році (до сторіччя радянської піонерської організації) молодіжний рух, мета якого — формування світогляду дітей «з урахуванням традиційних російських духовних і моральних цінностей».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров