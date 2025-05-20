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Євросоюз та Британія запровадили нові санкції до росії
Євросоюз та Британія запровадили нові санкції до росіїhttps://racurs.ua/ua/n206444-ievrosouz-ta-brytaniya-zaprovadyly-novi-sankciyi-do-rosiyi.htmlРакурс
Європейський Союз 20 травня схвалив 17-й пакет санкцій проти росії.
Про це повідомила глава дипломатії ЄС Кая Каллас.
Обмеження стосується майже 200 кораблів тіньового флоту рф, також вони спрямовані на вирішення гібридних загроз та на захист прав людини, додала вона.
Санкції торкнуться майже 200 суден тіньового флоту рф, включаючи танкери. До списку включені 30 фірм, що були залучені до обминання санкцій, зокрема, щодо використання товарів подвійного призначення. Також будуть застосовані індивідуальні санкції проти 75 осіб та компаній, що пов’язані із російським ВПК.
Велика Британія також запровадила нові санкції проти росії.
Обмеження торкнулися 100 об'єктів у російських військовому, енергетичному, фінансовому секторах, а також осіб, причетних до інформаційної війни кремля проти України.
Окрім того, разом із партнерами Лондон працює над посиленням цінових обмежень на російську нафту, щоб ще більше скоротити прибутки, які фінансують війну, — заявили в уряді.