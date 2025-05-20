Сенат затвердив свата Трампа послом США у Франції попри судимість

https://racurs.ua/ua/n206443-senat-zatverdyv-svata-trampa-poslom-ssha-u-franciyi-popry-sudymist.html

Ракурс

Сенат США у понеділок підтвердив призначення Чарльза Кушнера — магната нерухомості і батька Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа на посаду посла США у Франції. За призначення проголосували 51 сенатор, а 45 — проти.

Як пише Politico, це рішення викликало широкий резонанс через попередні судимості Кушнера, які були зняті завдяки президентському помилуванню.

Чарльз Кушнер — американський бізнесмен і засновник компанії Kushner Companies, що займається нерухомістю. Його син Джаред Кушнер одружений з Іванкою Трамп.

Хоча Чарльз і не обіймав політичних посад, його вплив через сина Джареда був значним. Той, працюючи радником у Білому домі, мав доступ до ключових питань, таких як міжнародні відносини, що побічно залучало і Кушнерів до політичного життя США.

У 2020 році під час свого першого президентського терміну Трамп помилував свого свата, який у 2005 році був засуджений за ухилення від сплати податків та за іншими обвинуваченнями.