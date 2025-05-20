Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Сенат утвердил свата Трампа послом США во Франции, несмотря на судимость

Сенат утвердил свата Трампа послом США во Франции, несмотря на судимость

20 мая 2025, 12:58
999

Сенат США у понеділок підтвердив призначення Чарльза Кушнера — магната нерухомості і батька Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа на посаду посла США у Франції. За призначення проголосували 51 сенатор, а 45 — проти.

Як пише Politico, це рішення викликало широкий резонанс через попередні судимості Кушнера, які були зняті завдяки президентському помилуванню.

Чарльз Кушнер — американський бізнесмен і засновник компанії Kushner Companies, що займається нерухомістю. Його син Джаред Кушнер одружений з Іванкою Трамп.

Хоча Чарльз і не обіймав політичних посад, його вплив через сина Джареда був значним. Той, працюючи радником у Білому домі, мав доступ до ключових питань, таких як міжнародні відносини, що побічно залучало і Кушнерів до політичного життя США.

У 2020 році під час свого першого президентського терміну Трамп помилував свого свата, який у 2005 році був засуджений за ухилення від сплати податків та за іншими обвинуваченнями.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров