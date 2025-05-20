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Суд вынес приговор за изготовление взрывчатки украинцу, заминировавшему дорогу оккупантам
Суд вынес приговор за изготовление взрывчатки украинцу, заминировавшему дорогу оккупантамhttps://racurs.ua/n206442-sud-vynes-prigovor-za-izgotovlenie-vzryvchatki-ukraincu-zaminirovavshemu-dorogu-okkupantam.htmlРакурс
Суд оголосив вирок українцю, який виготовив вибуховий пристрій та замінував дорогу на шляху окупантів в березні 2022 року.
Тростянецький районний суд постановив визнати Віталія Куколя частково винним і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі та звільнити від відбування покарання з випробувальним терміном в один рік, передає «Суспільне».
Не дала мені держава зброї, а як я мав захищати свою родину, громаду? Пальцем знищувати ворога, так? Бабах — ти мертвий, так? Саме для цього я робив зброю — щоб захищати Україну. Що мали б робити поліцейські і ті, що повтікали. Тому, шановний суд, я прошу винести справедливе рішення і виправдати мене, — сказав Куколь на судових дебатах.
Крім мінування дороги, Віталій виводив людей з окупованого Тростянця і допомагав їм дістатись безпечного місця.
На початку вторгнення робив саморобні фугасні вироби з боєприпасів часів Другої світвої війни. Спочатку детонатор робив сам, потім хлопці з 93-ї давали. Чоловік також рятував людей з окупованого Тростянця, яких вороги б убили за їх службу в АТО. А також він приймав участь в партизанщині проти окупантів і мав деактивовану саморобну зброю. Пан Віталій хотів передати її в музей після завершення війни. Але українська система віддячила йому по іншому, — пише про цей випадок «Останній капіталіст».