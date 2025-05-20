Українець, який замінував дорогу на шляху окупантів в березні 2022 року, отримав вирок суду

https://racurs.ua/ua/n206442-ukrayinec-yakyy-zaminuvav-dorogu-na-shlyahu-okupantiv-v-berezni-2022-roku-otrymav-vyrok-sudu.html

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Суд оголосив вирок українцю, який виготовив вибуховий пристрій та замінував дорогу на шляху окупантів в березні 2022 року.

Тростянецький районний суд постановив визнати Віталія Куколя частково винним і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі та звільнити від відбування покарання з випробувальним терміном в один рік, передає «Суспільне».

Не дала мені держава зброї, а як я мав захищати свою родину, громаду? Пальцем знищувати ворога, так? Бабах — ти мертвий, так? Саме для цього я робив зброю — щоб захищати Україну. Що мали б робити поліцейські і ті, що повтікали. Тому, шановний суд, я прошу винести справедливе рішення і виправдати мене, — сказав Куколь на судових дебатах.

Крім мінування дороги, Віталій виводив людей з окупованого Тростянця і допомагав їм дістатись безпечного місця.