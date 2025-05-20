Евросоюз и Британия ввели новые санкции против россии

https://racurs.ua/n206444-evrosouz-i-britaniya-vveli-novye-sankcii-protiv-rossii.html

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Європейський Союз 20 травня схвалив 17-й пакет санкцій проти росії.

Про це повідомила глава дипломатії ЄС Кая Каллас.

Обмеження стосується майже 200 кораблів тіньового флоту рф, також вони спрямовані на вирішення гібридних загроз та на захист прав людини, додала вона.

Санкції торкнуться майже 200 суден тіньового флоту рф, включаючи танкери. До списку включені 30 фірм, що були залучені до обминання санкцій, зокрема, щодо використання товарів подвійного призначення. Також будуть застосовані індивідуальні санкції проти 75 осіб та компаній, що пов’язані із російським ВПК.

Велика Британія також запровадила нові санкції проти росії.

Обмеження торкнулися 100 об'єктів у російських військовому, енергетичному, фінансовому секторах, а також осіб, причетних до інформаційної війни кремля проти України.