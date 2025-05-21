Обстрел полигона в Сумской области. Скриншот с видео

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Армія рф 20 травня завдала ракетного удару по Шосткинській громаді у Сумській області.

Внаслідок обстрілу була пошкоджена інфраструктура одного з підприємств. А на території громади було пошкоджено сім житлових будинків та дитячий садок. Про це Сумська обласна військова адміністрація 20 травня повідомила у Telegram.

А в Міністерстві оборони росії заявили, що виявили біля Шостки табір підготовки 1-ї бригади спецпризначення Територіальної оборони ЗСУ. Внаслідок удару «Іскандера» нібито загинуло до 70 військових, зокрема 20 інструкторів, а також склад боєприпасів і 10 одиниць техніки.

Про загибель військових внаслідок цього удару також написала низка українських військових та блогерів, а також народний депутат Мар’яна Безугла.

Скільки ще має загинути людей? Скільки ще «дебільних» наказів має бути віддано? Скільки ще пихи і смертей, пихи і смертей, пихи і смертей — аби Сирського звільнили, Володимире Олександровичу? — написала Безугла у Telegram.

Вже сьогодні, 21 травня, Національна гвардія у Facebookпідтвердила влучання по полігону. І зазначила, що внаслідок удару під час проведення занять на стрільбищі військової частини загинуло шестеро військовослужбовців, а понад 10 отримали поранення.

За фактом трагедії вже проводиться службове розслідування. Командира військової частини відсторонили, а необхідну інформацію вже передали правоохоронцям.

Командуванням Національної гвардії України ще раніше були розроблені алгоритми дій і надані всі необхідні розпорядження щодо дій в умовах загрози повітряних ударів, а також з метою недопущення порушень заходів безпеки та скупчення особового складу, — запевнили в НГУ.

Нагадаємо, що росіяни не вперше завдають ударів по полігонах, де скупчуються українські війська. Зокрема, 1 березня ворог завдав ракетного удару по 157-й бригаді, яка базувалася на полігоні біля Самара (Дніпропетровська область). Тоді, внаслідок удару балістичної ракети «Іскандер-М» у касетному спорядженні, були загиблі і поранені.