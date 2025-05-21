Андрея Портнова застрелили в Испании, утверждают СМИ. Фото:

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Андрія Портнова застрелили поблизу Мадрида в Іспанії.

Колишнього першого заступника голови Адміністрації президента України часів Віктора Януковича знайшли вбитим. Портнова вбили з вогнепальної зброї, коли він підвозив своїх дітей до однієї зі шкіл іспанської столиці. Кілери випустили йому три-чотири кулі в груди й ще один раз вистрілили у голову. Останній постріл і став смертельним. Про це 21 травня повідомили Cadena SER, Reuters та Sky News з посиланням на джерела.

Іспанське видання El País пише, що Портнова вбили близько 9.15 ранку 21 травня в елітному районі Мадрида Посуело. До вбивства можуть бути причетні двоє або троє осіб.

ЗМІ пишуть, що Портнов був за кермом автомобіля Mercedes, коли почалася стрілянина.

Наразі офіційної інформації щодо вбивства Портнова немає. На місці стрілянини працюють правоохоронці.

Як відомо, Андрій Портнов працював у адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича, а в січні 2014-го став першим заступником голови АП.

Одразу після Євромайдану виїхав з України. У 2014−2015 роках перебував під санкціями Європейського Союзу, які згодом були скасовані.

Також Портнов жив у росії, потім переїхав до Австрії, займався адвокатською діяльністю.

Повернувся до України він 19 травня 2019 року. А 15 січня 2020 року Печерський суд Києва ухвалив рішення, яким визнав, що Андрій Портнов проживав останні 5 років на території України.

Проти Портнова було заведено низку кримінальних справ, багато з яких він виграв у суді. 2018 року слідчі України почали розслідування причетності Портнова до анексії Криму, СБУ відкрила провадження за статтею «державна зрада», яке було закрите 15 серпня 2019 року.

З 2021 року Портнов знаходиться під візовими та фінансовими санкціями США у зв’язку з причетністю до масштабної корупції в Україні.

Нагадаємо, у січні цього року набрала необхідну кількість голосів петиція до Кабміну із закликом винести на розгляд РНБО пропозиції про застосування санкцій щодо колишнього заступника очільника Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрія Портнова.

Джерела: Cadena SER, Reuters, Sky News, El País