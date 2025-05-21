США больше не настаивают на перемирии в Украине, — Bild

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Дональд Трамп переконаний у перемозі росії. Це президент США дав зрозуміти під час телефонної розмови з європейськими лідерами.

Bloomberg з посиланням на джерела пише що під час розмови президент США також повторив низку тез Кремля.

Трамп після розмови з путіним відмовився від свого заклику до припинення вогню в Україні, а також США більше не наполягають на перемир’ї в Україні, пише Bild.

Він також відмовився брати участь у європейській кампанії щодо запровадження нових санкцій проти рф.

Bild пише, що така позиція Трампа стала ударом для канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, оскільки він розраховував на підтримку американського лідера, коли висунув росії ультиматум і погрожував санкціями.

Тепер, як зазначається, Мерц та інші європейські лідери залишилися без підтримки президента США.

Водночас NYT пише, що Трамп після розмови з владіміром путіним заявив Володимиру Зеленському та європейським лідерам, що Київ та Москва повинні самостійно знайти вихід з війни.