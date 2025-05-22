Несколько сервисов «Дії» станут платными

«Дія» увеличит количество платных сервисов, фото:

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Деякі сервіси «Дії» — зокрема «Дія.Підпис» — у майбутньому будуть монетизовані для юридичних осіб.

Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на коментар прес-офісу Міністерства цифрової трансформації.

У майбутньому плануємо монетизувати ще кілька сервісів. Зокрема, Дія. Підпис для юридичних осіб — це дасть змогу бізнесу підписувати документи онлайн із використанням електронного підпису напряму через Дію, — розповіли у міністерстві.

Також Мінцифри планує запустити сервіс електронної ідентифікації Diia.OAuth. У відомстві пояснили, що завдяки цьому рішенню партнери зможуть ідентифікувати своїх користувачів через взаємодію з Порталом Дія, що, у свою чергу, це відкриває нові можливості для онлайн-сервісів, де потрібна швидка й безпечна перевірка особи.

Вчора, 21 травня, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що у застосунку «Дія» з 1 червня запрацює нова послуга для бізнесу — мультишеринг документів. Вона буде платною для бізнесу, але повністю безкоштовна для клієнтів, які надсилають документи.

З 1 червня українцям не треба по декілька разів окремо надсилати кожен документ — завдяки мультишерингу весь пакет пошериться за один раз, — заявив Федоров.

За його словами, за раз користувач зможе надіслати всі документи — від паспорта до диплома.

Якщо бракує якогось документа для отримання вашої послуги — бізнес отримає наявні, а про недостатні повідомить система, — додав він.

Джерело: «Укрінформ», Михайло Федоров