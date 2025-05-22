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Ракурс
Сбивание российских дронов, скриншот видео

Украинские зенитные дроны сбили Zala и Supercam россиян на Сумщине (ВИДЕО)

22 мая 2025, 14:00
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На Сумщині українські військові з підрозділу Prime зенітними дронами збили п’ять розвідувальних безпілотників Zala та один Supercam.

Відповідне відео сьогодні, 22 травня, у своєму Telegram-каналі опублікував волонтер Сергій Стерненко.

Нещодавно ворог завдав удару по одній з наших військових частин у цій області. Удар коригував російський дрон. Якби його збили вчасно, атаки взагалі могло б не бути. Треба посилювати дронову ППО! — наголосив він.

Источник: Ракурс


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