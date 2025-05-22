На Сумщині українські військові з підрозділу Prime зенітними дронами збили п’ять розвідувальних безпілотників Zala та один Supercam.

Відповідне відео сьогодні, 22 травня, у своєму Telegram-каналі опублікував волонтер Сергій Стерненко.

Нещодавно ворог завдав удару по одній з наших військових частин у цій області. Удар коригував російський дрон. Якби його збили вчасно, атаки взагалі могло б не бути. Треба посилювати дронову ППО! — наголосив він.