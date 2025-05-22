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Збиття російських дронів, скріншот відео
Українські зенітні дрони збили Zala та Supercam росіян на Сумщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n206494-ukrayinski-zenitni-drony-zbyly-zala-ta-supercam-rosiyan-na-sumschyni-video.htmlРакурс
На Сумщині українські військові з підрозділу Prime зенітними дронами збили п’ять розвідувальних безпілотників Zala та один Supercam.
Відповідне відео сьогодні, 22 травня, у своєму Telegram-каналі опублікував волонтер Сергій Стерненко.
Нещодавно ворог завдав удару по одній з наших військових частин у цій області. Удар коригував російський дрон. Якби його збили вчасно, атаки взагалі могло б не бути. Треба посилювати дронову ППО! — наголосив він.