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Ракурс
Збиття російських дронів, скріншот відео

Українські зенітні дрони збили Zala та Supercam росіян на Сумщині (ВІДЕО)

22 тра 2025, 14:00
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На Сумщині українські військові з підрозділу Prime зенітними дронами збили п’ять розвідувальних безпілотників Zala та один Supercam.

Відповідне відео сьогодні, 22 травня, у своєму Telegram-каналі опублікував волонтер Сергій Стерненко.

Нещодавно ворог завдав удару по одній з наших військових частин у цій області. Удар коригував російський дрон. Якби його збили вчасно, атаки взагалі могло б не бути. Треба посилювати дронову ППО! — наголосив він.

Джерело: Ракурс


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