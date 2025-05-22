Рашисти намагаються вербувати українських дітей, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n206493-mayje-50-ditey-povidomyly-pro-sproby-rosiyan-zaverbuvaty-yih-policiya.html

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Уже близько пів сотні українських дітей повідомили правоохоронним органам про спроби росіян завербувати їх.

Про це розповів начальник ювенальної поліції України Василь Богдан, повідомляє агентство «Укрінформ».

За його словами, наразі спостерігається стійка динаміка до підвищення кількості звернень від дітей про спроби вербування:

На сьогодні до органів Нацполіції з цього приводу звернулися майже 50 дітей, які повідомляють, що до них через месенджери та соцмережі звернулися невідомі особи з вигаданих акаунтів, які агітували до вчинення підпалів авто військових, будівель держорганів та органів місцевого самоврядування, об'єктів цивільної та критичної інфраструктури, а також збору різної інформації, за що і обіцяли фінансову винагороду.

Богдан зазначив, що спочатку дітям росіяни можуть пропонувати виконувати легкі завдання на кшталт збору інформації про розташування військових об'єктів або розклеювання листівок, які дискредитують ЗСУ чи мають елементи російської пропаганди, а потім вже можуть пропонувати більш тяжкі завдання, зокрема:

встановлення камер відеоспостереження;

вчинення підпалів;

пошкодження майна;

організація диверсій і терактів або реалізація окремих складових до їхньої підготовки.

Джерело: «Укрінформ»