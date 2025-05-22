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Ракурс
Знищення позиції російських загарбників, скріншот відео

Дрони прикордонників знищили ворожий міномет із розрахунком (ВІДЕО)

22 тра 2025, 12:57
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На Куп’янському напрямку дрони бригади «Помста» знищили ворожий міномет разом із розрахунком та піхотою противника.

Відповідне відео сьогодні, 22 травня, опубліковане у Telegram-каналі Держприкордонслужби.

Оператори дронів прикордонної бригади «Помста» ефективно виявляють та ліквідовують групи окупантів в місцях розосередження та на підступах до наших позицій, — зазначають у ДПСУ.

Джерело: Ракурс


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