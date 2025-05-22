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Знищення позиції російських загарбників, скріншот відео
Дрони прикордонників знищили ворожий міномет із розрахунком (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n206492-drony-prykordonnykiv-znyschyly-vorojyy-minomet-iz-rozrahunkom-video.htmlРакурс
На Куп’янському напрямку дрони бригади «Помста» знищили ворожий міномет разом із розрахунком та піхотою противника.
Відповідне відео сьогодні, 22 травня, опубліковане у Telegram-каналі Держприкордонслужби.
Оператори дронів прикордонної бригади «Помста» ефективно виявляють та ліквідовують групи окупантів в місцях розосередження та на підступах до наших позицій, — зазначають у ДПСУ.