На Куп’янському напрямку дрони бригади «Помста» знищили ворожий міномет разом із розрахунком та піхотою противника.

Відповідне відео сьогодні, 22 травня, опубліковане у Telegram-каналі Держприкордонслужби.

Оператори дронів прикордонної бригади «Помста» ефективно виявляють та ліквідовують групи окупантів в місцях розосередження та на підступах до наших позицій, — зазначають у ДПСУ.