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Ракурс
Уничтожение позиции российских захватчиков, скриншот видео

Дроны пограничников уничтожили вражеский миномет с расчетом (ВИДЕО)

22 мая 2025, 12:57
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На Куп’янському напрямку дрони бригади «Помста» знищили ворожий міномет разом із розрахунком та піхотою противника.

Відповідне відео сьогодні, 22 травня, опубліковане у Telegram-каналі Держприкордонслужби.

Оператори дронів прикордонної бригади «Помста» ефективно виявляють та ліквідовують групи окупантів в місцях розосередження та на підступах до наших позицій, — зазначають у ДПСУ.

Источник: Ракурс


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