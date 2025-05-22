Обмен пленными. Фото:

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Україна підготувала і передала росії список імен для обміну полоненими з рф у форматі «1000 на 1000».

Таким чином у Києві спростували заяву Кремля про те, що список імен для обміну полоненими Росія від України нібито не отримувала і його ще «чекають». Про це передачу цієї інформації заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов розповів у коментарі «РБК-Україна».

Україна передала список на обмін, — розповів він.

Як відомо, 16 травня, під час перемовин України та росії у Стамбулі, делегації домовилися про обмін військовополоненими у форматі «тисяча на тисячу». Згодом СБУ почала формувати перелік російських військових, що утримуються в українському полоні і можуть бути передані країні-агресору.

Україна також почала готувати відповідну інфраструктуру, локації й медичний персонал, необхідні для прийому, супроводження та реабілітації українських військових.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський за підсумками наради, яка відбулася 22 травня, заявив, що Київ зʼясовує деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони.

Джерело: РБК-Україна