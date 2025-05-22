https://racurs.ua/ua/n206496-zelenskyy-proviv-naradu-schodo-obminu-1-000-na-1-000-detali.html

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Президент України Володимир Зеленський провів нараду з підготовки до обміну у форматі «1 000 на 1 000».

Організацію процесу контролює міністр оборони Рустем Умєров. До цього залучені розвідки, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, омбудсмен з прав людини, команда Офісу президента. Україна зʼясовує деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони. Про це глава держави 22 травня повідомив у Telegram.

Провів нараду з підготовки обміну. Домовленість про звільнення 1000 наших людей з російського полону стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині. Працюємо, щоб цей результат був забезпечений, — йдеться у повідомленні.

Президент наголосив, що повернути українців з російського полону є ключовим завданням.

Нагадаємо, 16 травня, під час перемовин України та росії у Стамбулі, делегації домовилися про обмін військовополоненими у форматі «тисяча на тисячу».

СБУ вже формує перелік російських військових, що утримуються в українському полоні і можуть бути передані країні-агресору. Також готується відповідна інфраструктура, локації й медичний персонал, необхідні для прийому, супроводження та реабілітації наших військових.