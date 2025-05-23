Убийство Андрея Портнова: в Испании засекретили материалы дела

Про це пише EFE. Видання зазначає, що Національна поліція розшукує трьох людей, причетних до убивства — стрілка та двох його спільників.

Попереднє розслідування показує, що стрілок зробив щонайменше девʼять пострілів у спину і втік — на місці злочину знайшли девʼять гільз. Точна кількість кульових поранень, які отримав Портнов, наразі невідома. Звіту за результатами розтину тіла ще немає.

Зазначається, що, велика кількість знайдених гільз свідчить про те, що нападник прагнув гарантовано вбити свою жертву, а також про те, що він, імовірно, використав більшу частину магазина з патронами.

Поліція також вважає, що до вбивство причетні троє людей: стрілець та двоє спільників, які нібито сприяли його втечі з околиць школи до великої лісистої місцевості, що з'єднує Мадрид із муніципалітетом Посуело-де-Аларкон.

Мотиви вбивства поки що невідомі, однак видання El Pais пише, що це могло статися через борги. Ексзаступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова застрелили вранці 21 травня біля Американської школи в Мадриді.

Він працював в Адміністрації президента Януковича з 2011 до 2014 року. Активно виступав проти Майдану і невдовзі втік у росію, а звідти переїхав до Австрії. Також він виступав за амністію бійців «Беркуту», погрожував журналістам і активістам. СБУ порушила проти нього справу про держзраду.