У Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві юриста Андрія Портнова.

Операція з затримання стала можливою завдяки розслідуванню, яка вели співробітники іспанської поліції та німецького Федерального управління з кримінальних справ. Правоохоронці отримали європейський ордер на арешт і європейський ордер на обшук для проведення обшуку за місцем проживання затриманого. Про це 25 лютого повідомила Національна поліція Іспанії.

Розслідування триває для повного з’ясування обставин справи.

Ім’я затриманого не розкривають. Однак місцевий телеканал Antena 3 поінформував, що фігурант є громадянином України.

Як відомо, Портов працював в Адміністрації президента часів Януковича з 2011 до 2014 року. Активно виступав проти Майдану і невдовзі втік у РФ, а звідти переїхав до Австрії. Також він виступав за амністію бійців «Беркуту», погрожував журналістам і активістам. СБУ порушила проти нього справу про держзраду.

Нагадаємо, колишнього заступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова застрелили вранці 21 травня біля Американської школи в Мадриді. Убивство сталося, коли Портнов відвозив дітей до навчального закладу.

Іспанські ЗМІ інформували, стрілок зробив щонайменше девʼять пострілів у спину і втік. Поліція вважала, що до вбивства причетні троє людей: стрілець та двоє спільників, які нібито сприяли його втечі з околиць школи до великої лісистої місцевості, що з'єднує Мадрид із муніципалітетом Посуело-де-Аларкон.

Джерело: Antena 3