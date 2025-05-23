Совет ЕС обсудит лишение Венгрии права голоса

На засіданні Ради ЄС із загальних питань 27 травня розглянуть питання застосування до Угорщини статті 7 Договору ЄС, яка дозволяє позбавити країну права голосу, якщо вона «серйозно порушує європейські цінності». Про це йдеться в програмі засідання.

Справа щодо Угорщини була ініційована Європарламентом ще у 2018 році через широкі претензії до Будапешта — від функціонування виборчої системи та незалежності судової влади до порушення прав нацменшин. Попри декларовану готовність до співпраці, уряд Віктора Орбана так і не вжив усіх заходів, рекомендованих у резолюціях Ради ЄС.

У травні Європарламент закликав призупинити всі виплати Угорщині через підрив незалежності судів, обмеження свободи зібрань і блокування переговорів про вступ України до ЄС.

Потенційне позбавлення Угорщини права голосу означає, що вона більше не зможе блокувати виділення Україні фінансової допомоги та впливати на зміст пакетів санкцій проти рф.

Ст. 7 Договору про Європейський Союз дозволяє позбавити державу права голосу в ЄС, якщо існує ризик серйозного порушення нею цінностей, на яких заснований Євросоюз.

Після того, як у травні 2024 року Брюссель закрив аналогічну справу проти Польщі, Угорщина нині є єдиною державою ЄС, проти якої запущено санкційну процедуру, згідно зі статтею 7 договору про ЄС.