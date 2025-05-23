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Трамп на встрече с Рамафосой показал фото из ДР Конго как доказательство «геноцида белых» в ЮАР

Трамп на встрече с Рамафосой показал фото из ДР Конго как доказательство «геноцида белых» в ЮАР

23 мая 2025, 11:03
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Президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом ПАР Сірілом Рамафосою видав фото з ДР Конго за доказ «геноциду білих» у ПАР.

Трамп показав колезі роздруковане фото поховання зі словами «Це вбитих білих фермерів ховають».

Насправді ж йдеться про скріншот відео, опублікованого Reuters 3 лютого, у якому гуманітарні працівники ховають тіла загиблих у конголезькому місті Гома.

Зображення було взято з кадрів Reuters, зроблених після боїв урядових військ ДРК з повстанцями M23, підтримуваними Руандою.

Геноцид — це дуже сильне слово. Чи визначилися ви з думкою, чи вважаєте, що геноцид відбувається? Якщо ви визначилися, чому запросили президента Рамафосу сюди сьогодні? — запитали в Трампа в Овальному кабінеті журналісти.

Трамп: відповів:

Ну, я ще не визначився. Мені неприємно це бачити. Я намагаюся врятувати життя.

Источник: Ракурс


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