Трамп на зустрічі з Рамафосою видав фото з ДР Конго за доказ «геноциду білих» у ПАР

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом ПАР Сірілом Рамафосою видав фото з ДР Конго за доказ «геноциду білих» у ПАР.

Трамп показав колезі роздруковане фото поховання зі словами «Це вбитих білих фермерів ховають».

Насправді ж йдеться про скріншот відео, опублікованого Reuters 3 лютого, у якому гуманітарні працівники ховають тіла загиблих у конголезькому місті Гома.

Зображення було взято з кадрів Reuters, зроблених після боїв урядових військ ДРК з повстанцями M23, підтримуваними Руандою.

Геноцид — це дуже сильне слово. Чи визначилися ви з думкою, чи вважаєте, що геноцид відбувається? Якщо ви визначилися, чому запросили президента Рамафосу сюди сьогодні? — запитали в Трампа в Овальному кабінеті журналісти.

Трамп: відповів:

Ну, я ще не визначився. Мені неприємно це бачити. Я намагаюся врятувати життя.