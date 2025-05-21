Римейк встречи Трамп-Зеленский: в Белом доме поспорили о судьбе белых фермеров в ЮАР

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У Білому домі Дональд Трамп провів епічну зустріч з президентом ПАР Сирілом Рамафосою. Присутній був також Ілон Маск.

На повістці Трампа було головне питання — доля білих фермерів в ПАР.

Зокрема, у Трампа запитали, що буде між США та ПАР, якщо це питання не вирішать. Він відповів:

Це буде кінець країни, якщо воно не буде вирішене.

Також Трамп попри протести Рамафоси показав старе відео «про геноцид білих фермерів у ПАР». Крім цього, президент США назвав очільника ПАР «людиною, яку в одних колах дуже поважають, а в інших — дещо менше».

Під час перегляду Рамафоса кидав погляди на членів своєї делегації і посміхався. Зрештою він спитав у Трампа:

А вам сказали, де це знято? Хотів би дізнатися, де це, бо я такого ніколи не бачив.

Він закликав Трампа «послухати їхні історії, їхню думку», визнавши, що в його країні є злочинність, але її жертвами є не тільки білі, а й темношкірі.

Якби в нас справді був геноцид африканерів, можу посперечатися, що ці троє чоловіків не були б тут — зокрема мій міністр сільського господарства, — сказав Рамафоса.

Під час зустрічі Трамп сперечався з Рамафосою та не давав можливості йому відповісти. Дійшло до того, що південноафриканський репортер просив Трампа дати Рамафосі можливість відповісти.

Відбувся також такий діалог:

Президент ПАР Сиріл Рамафоса: Ми хотіли б бачити кінець цієї війни, звичайно. Ми повністю підтримуємо вас.

Президент США Дональд Трамп: Я зателефонував Зеленському, а мені сказали: «Він у Південній Африці». Я запитав: «Що він в біса робить у Південній Африці?».

Сиріл Рамафоса: Він розмовляв зі мною.

Дональд Трамп (сміється): Що він в біса робить у Південній Африці?

Сиріл Рамафоса (сміється): Настав час для миру.

На зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті президент ПАР також розповів, що умовляв президента України на перемовини з росіянами без будь-яких умов.